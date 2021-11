Že v prvem članku obravnavan predlog spremembe volilnega sistema je nujen in neizogiben. Tudi v drugem članku je predlog prenehanja financiranja strank iz proračuna (naj se financirajo iz članarine in prispevkov) prav tako nujen. Tudi plače vseh poslancev v parlamentu, članov vlade in vodstva republike morajo postati odvisne od gospodarske uspešnosti in od zadovoljstva državljanov z demokracijo. Preglednost financiranja države, strank in podjetij pa naj vključi tudi letno finančno poročilo največjega podjetja – to je Cerkve.

Dodal bi še predlog za javno zastopanje države v mednarodnem sodelovanju. Glede na ustavo morajo vsi, ki v katerem koli primeru mednarodnega sodelovanja predstavljajo ali zastopajo državo Slovenijo, govoriti v slovenščini. Samo v zasebnem pogovoru lahko uporabljajo katerikoli jezik, ki ga znajo.

K sedanjim razmeram pri vodenju države pa še en predlog. Mnoga podjetja doma in v svetu pri odločitvi za primernost kandidata poleg strokovnosti uporabljajo test osebne (psihične) primernosti. Če je to razumljivo za vodenje podjetij z nekaj sto ali tisoč zaposlenimi, potem je test psihofizične primernosti kandidatov za vodenje dvomilijonske države še toliko bolj potreben.

Vem, da že sprememb volilnega sistema sedanji poslanci niso sposobni uresničiti – kaj šele druge predloge. Zato nam ostane samo organiziran referendum ali neorganizirana ulica. Za drugo obliko imamo dovolj primerov v Južni Ameriki in Afriki. V primeru organiziranega referenduma za korenite spremembe pa lahko spet postanemo primer nove demokracije.

Vsi vemo, da so spremembe pri varovanju okolja neizogibne, a nikar ne mislimo, da se lahko izognemo spremembam družbe. Obe spremembi sta potrebni danes, jutri bo mogoče že prepozno!

Janez Zadravec, Maribor