Mogoče je z nami, kot narodom, z našo narodnostno zavestjo resnično nekaj narobe. Močno narobe. Namesto da se s problemom (politikantstvo in strankokracija zadnjih 30 let) soočimo, raje pogledamo stran, iz problema naredimo hec in pričakujemo, da bo težavo rešil nekdo drug. Izpostaviti se je v tej državi greh. Zdaj je čas, da se vsi državljani kot posamezniki zazremo vase in si rečemo, dovolj je! Postanemo potrebno kritični, se izpostavimo in vsak po svoji moči in znanju pomagamo v skupno dobro, se pravi, v dobro vsakega posameznika. No, vsaj velike večine. To naredimo na miren, vendar odločen način. Pokažemo, da nam ni vseeno. Vsakdo, ki ve, da je treba spoštovati sebe, da lahko spoštuje drugega in da je kot tak član družbe družbi koristen in potreben, bo z eno roko delal v dobro sebe, z drugo pa v dobro družbe. In tak se zna ozreti okoli sebe. Takšnih nas je veliko.

Mislim, da je zdaj primeren čas za spremembo volilnega sistema. Vsak na svoj način s svojim znanjem začnimo izvajati aktivnosti, da dobimo volilni sistem, kot si ga zaslužimo. Da vzamemo neomajno moč strankam in damo ljudem možnost, da izberemo ljudi, ki si jih zaslužimo, da nas predstavljajo in nas vodijo.

Edino na tak način se bo vzpostavilo primerno okolje, ki bo v udejstvovanje pritegnilo primeren kader. Ne takšne, ki vidijo možnost lastnega okoriščanja brez truda, ampak takšne, ki vedo, da bodo njihovi otroci živeli v primernem okolju le, če bodo takšno okolje vzpostavili. Ki vedo, da imajo otroke tudi drugi.

Edino tako bomo vzeli moč strankam, ki kot orodje kapitala počnejo, kar gledamo že 30 let. Državo oblikujejo po svoji meri, za svoje potrebe. Sprašujem voditelje sedanje politične opozicije, ki so se, roko na srce, večinoma že izkazali kot neprimerni udejstvovanja v politiki, zakaj zdaj z vso silo ne zagrizejo v spremembo obstoječega volilnega sistema v primernejši način izražanja volje državljanov. Takšnega, ki bo omejil moč strankam (ali je to mogoče tudi zanje neprimerno?) in ponudil volilcem možnost voliti predstavnike, ki bodo sposobni empatičnega delovanja v dobro posameznika in družbe kot celote.

Brane Kostrevc, Dobrova