Kriza zaupanja torej ni nastala zaradi državljanov, temveč zaradi vlade, ki niti ne skriva več, da je ljudstvo ne zanima, tudi je ne zanima, da je to ljudstvo že zdavnaj spoznalo, da je le drobiž v strankarski trgovini in da lahko izvaja teror nad njim samo zaradi treh, štirih neodgovornih poslancev že pokopanih strank.

Kljub zgoraj naštetemu pozivam stroko, da končno dvigne svoj glas in vsak dan posebej glasno in jasno pove, kaj je res treba narediti, da se zdravstvena kriza reši. Naj jasno pove, da stalne izjeme najedajo učinkovitost ukrepov. Samo en primer: v trgovinah z živili se ljudje drenjajo brez preverjanja PCT-pogoja, v tehnično trgovino brez njih ne moreš stopiti – kje je tu logika?

Moj skromni predlog k odgovornemu reševanju zdravstvene krize (ki to v tem trenutku ni) je, da naj vlada tudi državljanom omogoči, da se samotestirajo – tako, kot je to v tem trenutku omogočeno na področju šolstva. S tem bi ubila dve muhi na en mah, pokazala bi, da zaupa ljudem, obenem pa bi razbremenila zdravstvo. Tako pa v tem trenutku spremljamo farso s »preverjanjem« PCT-pogoja pred centri in ustanovami ob dodatnem dejstvu, da se potrdila o cepljenju že nekaj časa kupujejo na »prostem« trgu. Na drugi strani je testiranje postalo donosen posel, z njim se ukvarjajo kot »dodatno dejavnostjo« nekateri zobozdravstveni centri, domovi za ostarele in tako dalje.

Odgovorni državljani zelo pazimo na medsebojne stike in smo pripravljeni testirati sebe tudi zaradi sodržavljanov, zatorej ni nobenega razloga, da ne bi imeli možnosti se javnoveljavno samotestirati in s tem zagotavljati svoje in tuje varnosti. Če tega zaupanja nismo vredni, potem je res čas za volitve.

Srečo Knafelc, Krvava Peč