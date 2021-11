Sedemnajstega januarja naj bi se na celjskem sodišču še v četrto začelo sojenje zaradi štirikratnega umora v Tekačevem, poroča časnik Večer. Kristijan Kamenik, še vedno edini obtoženi v tej zadevi, ki vseh 25 let vztraja pri nedolžnosti, je bil leta 1999 prvič obsojen na 20 let zapora, a je sodba padla na višjem sodišču, drugič je bil oproščen, tretjič pa je obrambi leta 2018 uspelo iz kazenskega spisa izločiti ključni dokaz, ki naj bi Kamenika povezoval s krajem zločina – športne copate, ki so mu jih v hišni preiskavi zasegli mesec dni po umorih. Vmes je danes 49-letni skorajda poklicni kriminalec za nekaj let pristal v zaporu pri naših zahodnih sosedih, zaradi česar se je postopek tu prekinil. Četrti krog sojenja bo tako potekal brez športnega obuvala, ki je zaradi nasprotujočih si mnenj v preteklosti med domačimi in tujimi strokovnjaki vnel pravo vojno. Jabolko spora je bilo, ali so v Tekačevem našli sledi prav njih ali ne.

Odnesli zlato in marke? Bilo je 4. marca davnega leta 1997, ko so v stari kmečki hiši v Tekačevem v Rogaški Slatini pod streli iz kratkocevnega orožja umrli lastnika domačije Štefan in Frančiška Poharc ter podnajemnici, Helena in njena šele 17-letna hči Viktorija Krošlin. Eden najbolj okrutnih, krvavih in skrivnostnih primerov je pretresel vso državo. Motiv storilcev naj bi bilo koristoljubje, iz trezorja naj bi namreč odnesli na kilograme zlata in kakšen milijon nemških mark. Policija je mrzlično iskala sledi, izprašala več kot sto ljudi, za koristne informacije je takrat ponudila celo skoraj milijon tolarjev nagrade. Takrat 25 let starega Kamenika, brezposelnega ključavničarja, so na bencinskem servisu v Slovenskih Konjicah aretirali 54 dni po umorih. Kriminalisti so bili prepričani, da imajo v rokah enega od udeležencev pri moriji v Tekačevem, a ga je z njo povezoval le domneven odtis superge. Družina je vztrajala, da je bil v času umorov doma in da je nedolžen, tudi druge priče niso neposredno podkrepile obtožnice.

Policija »po domače« Med maratonskim procesom, sodni spisi obsegajo več kot 4000 strani, preiskovalci pa so na testiranje s poligrafom domnevno poslali več kot tisoč ljudi, so mnoge kritike letele tudi na policiste, izvedence in preiskovalce. Ti so po mnenju enega od švicarskih strokovnjakov, doktorja sodnih znanosti, kraj zločina obdelali zelo po »domače«, storili pa več amaterskih napak. Slovenski strokovnjaki niso molčali in so v obrambi udrihali po njegovi (ne)strokovnosti. Ali bo četrto sojenje končno odgovorilo na vprašanje, kdo je tistega marčevskega večera moril po Tekačevem? Bo za ta zločin sploh kdo odgovarjal? Kazenski pregon zaradi umorov zastara šele leta 2047, po drugi strani pa že drugo leto zastara iskanje (preostalih) neznanih storilcev, vpletenih v enega najskrivnostnejših zločinov v zgodovini naše države.

Za sina prodajala ilegalno žganje Znanka slovenskih sodišč je tudi Kristijanova mama Marija. Zloglasnega leta 1997 so ji sodili zaradi nedovoljene žganjekuhe. Dejanje je priznala, a z izgovorom, da je 28.000 litrov pijače, podobne travarici, s sodelavci za kakih 35 milijonov tolarjev prodajala za plačilo sinovih odvetnikov. Z mlajšim sinom Konradom sta v sklopu hudodelske združbe sodelovala tudi pri tihotapljenju heroina iz BiH k nam. Kristijan se je v težave zaradi kršenja zakona spravil tudi v tujini. Leta 2009 ga je reško sodišče zaradi tihotapljenja in prodaje 4,5 kilograma heroina obsodilo na osem let zapora, »slovenski Arkan«, kakor so ga poimenovali v medijih, pa si je prislužil še dosmrtni izgon iz države. Kmalu zatem, leta 2017, so ga v zapor zaradi tovorjenja 47 kilogramov kokaina pospravili še v Italiji. Po odsedeni kazni je marca letos odpotoval v Srbijo, kjer so ga na podlagi mednarodne tiralice aretirali, saj je imel na vesti še nekaj dni neodslužene zaporne kazni. Prav tako zaradi trgovine z mamili.