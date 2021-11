Romolog in predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc je uvodoma poudaril, da že od razglasitve dneva romskega jezika predstavnike države pozivajo, naj razmišljajo o uvedbi tega jezika v izobraževalni sistem, na začetku vsaj na prostovoljni osnovi, vendar odziva ni. Celo huje, ko so na ravni države razpravljati o tej temi, medse niso povabili niti enega predstavnika Romov, je povedal Horvat.

Predvsem izobraževalni sistem bi moral po njegovih besedah razumeti, da je to predvsem pomoč pri ohranjanju romskega jezika, ne nekaj, kar bi bilo vsiljeno v šolski sistem. Inštitut za romološke študije, izobraževanje in kulturo je pred leti poskušal udejanjati to tematiko, vendar jim je uspelo le na mednarodnih poletnih romskih taborih, in to dvajset let zapored, česar ni počela nobena država v Evropi. A se je potem država odločila, da takšnih in podobnih projektov ne more financirati, ker zahtevajo ogromno sredstev, saj je treba strokovnjake, ki pri tem pomagajo in pridejo tudi iz tujine, plačati, je nadaljeval Horvat.

Ob tem opozarja, da se romski jezik v svetovnem merilu izgublja in da je ostalo le malo jezikoslovcev romskega jezika, ki so nekoč sicer veliko prispevali k njegovemu normiranju. V Sloveniji so po Horvatovih besedah imeli predavanja o romskem jeziku za svoje člane, potem za učitelje osnovnih šol in policiste, a se je nato ustavilo. Zdaj tovrstno problematiko rešujejo z malimi projekti, kot je današnji, ki sta ga podprla ministrstvo za kulturo in Svet romske skupnosti.

Koka: Odpraviti je treba stereotipe Na posvet so povabili tudi politologa, romologa in novinarja Ljuana Koko iz Srbije. Ta je med drugim povedal, da je za uvedbo romščine kot izbirnega predmeta romski jezik z elementi nacionalne kulture v državi bistveno napraviti načrt za ta jezik, ga kodificirati in standardizirati z vsebinami, ki so bistvene za učenje jezika. Če se romski otroci ne učijo o svojem narodu, se ga sramujejo, v učbenikih pa so prikazani stereotipno, si otroci to zapomnijo. »Te stereotipe želimo skozi šolski sistem odpraviti, kar je težko, toda če je vsem drugim manjšinam omogočeno, da se učijo maternega jezika, mislim, da bi morali to omogočiti tudi Romom,« je poudaril Koka in dodal, da imajo zdaj v Srbiji uradno že 50 učiteljev romskega jezika.