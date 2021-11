Petra Grah Lazar je ovadila Aleksandra Jevška, ker je 13. aprila letos v prispevku oddaje Preverjeno na POP TV o razmerah v slovenski policiji med drugim dejal, da NPU »vodi oseba, ki nima vodstvenih izkušenj, oseba, ki nima ne notranje ne zunanje strokovne avtoritete, ki jo predstojnik takšnega organa mora imeti. Poleg tega pa je ta oseba povezana še z nekaterimi ljudmi, ki jih isti NPU preiskuje. V nobeni sodobni evropski državi se to ne bi smelo zgoditi.«

Jevšek je na zaslišanju zaradi izjave oziroma kazenske ovadbe maja na Policijski upravi Murska Sobota zanikal, da bi storil kaznivo dejanje zoper čast in dobro ime ter povedal, da se je nastop nanašal na kadrovanje in premeščanje v policiji v zadnjem obdobju, pri čemer ni imel namena kogar koli žaliti, temveč samo prikazati realno stanje v policiji, ki da mora biti avtonomna in neodvisna od politike.

Na zaslišanju je še povedal, da Petre Grah Lazar ni imenoval in komentiral kot fizične osebe, ampak v smislu funkcije, ki jo ima v policiji. O povezanosti z nekaterimi ljudmi, ki jih preiskuje NPU, se je Jevšek skliceval na medijske objave ter menil, da bi morale osebe, ki so se prepoznale v prispevku, znati sprejemati višjo kritiko, med drugim še piše Vestnik.