Zavezo, ki predvideva za skoraj 20 milijard dolarjev javnega in zasebnega financiranja, podpirajo voditelji več kot sto držav, ki skupaj predstavljajo kar 85 odstotkov vseh gozdnih površin na svetu, vključno z amazonskim pragozdom, je sporočila britanska vlada kot gostiteljica COP26. Med njimi so ključne države, kot so Brazilija in Rusija, ki sta tarči ostrih kritik zaradi pospeševanja krčenja gozdov, ZDA, Kanada, Kitajska in Avstralija.

Britanski premier Boris Johnson je dogovor o končanju izsekavanja gozdov, ki so pljuča planeta, danes v Glasgowu označil kot ključnega za doseganje osrednjega podnebnega cilja zamejitve zvišanja temperature v svetu na 1,5 stopinje Celzija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Namesto osvajalca narave moramo postati njen skrbnik« »Gozdovi podpirajo skupnosti, življenjska okolja in dobavo hrane ter črpajo ogljik, ki ga spuščamo v ozračje. So bistveni za naše golo preživetje (...). Z današnjimi zavezami, kot jih doslej še ni bilo, bomo dobili priložnost, da končamo dolgo zgodovino človeštva kot osvajalca narave in namesto tega postanemo njen skrbnik,« je povedal britanski premier in dodal: »Današnji dan ni le pomembna zmaga v boju za omejitev rasti globalnih temperatur, je tudi ogromna gospodarska priložnost.« Zavezo je podprl tudi britanski princ Charles, ki je pozval k prenovitvi svetovnega gospodarskega in finančnega sistema, da ne bo več vabljivo izsekavanje gozdov, obenem pa je treba nagraditi države, ki zasledujejo ekonomijo v prid gozdov. Ameriški predsednik Joe Biden pa je poudaril, da lahko gozdovi zmanjšajo količino ogljika za več kot tretjino. »Moramo delati na tem, da trg prepozna pravo gospodarsko vrednost naravnega upada ogljika, in motivirati vlade, lastnike zemljišč in delničarje, da prednostno obravnavajo ohranjanje,« je povedal. Britanska vlada je sporočila, da so zavezo države podkrepile že z 8,75 milijarde funtov (10,3 milijarde evrov) javnih sredstev in dodatnih 5,3 milijarde funtov (6,2 milijarde evrov) zasebnih investicij. V to sta všteti tudi dve milijardi dolarjev, ki jih je ustanovitelj Amazona Jeff Bezos namenil obnovitvi zemljišč v Afriki, poroča nemška tiskovna agencija dpa.