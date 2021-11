Delo od doma je povzročilo večje povpraševanje po prenosnih računalnikih ter mobilnih telefonih. Te naprave vsebujejo precej čipov, zaradi česar se je povpraševanje po njih precej dvignilo. Čipi so tudi v avtomobilih in v gospodinjskih aparatih. Težava pri polprevodnikih, iz katerih so narejeni čipi, je v tem, da je proizvodnja precej zahtevna, in traja leto ali dve, da lahko proizvajalci povečajo proizvodne kapacitete in s tem zadostijo povečanemu povpraševanju. V vmesnem obdobju lahko pride do pomanjkanja polprevodnikov na trgu. Trenutno morajo kupci na dobave čakati tudi več mesecev, kar bistveno otežuje proizvodne procese v proizvodnih podjetjih, kjer uporabljajo polprevodnike. Samo v avtomobilski industriji se ocenjuje, da naj bi izgube zaradi izpadov proizvodnje, ki so povzročene zaradi pomanjkanja polprevodnikov, v letošnjem letu znašale okoli 210 milijard ameriških dolarjev, kar je prevedeno v evre okoli 180 milijard.

Skoraj dve tretjine polprevodnikov se proizvede na Tajvanu. Otok, ki je sicer pod ameriško zaščito, si lastijo tudi Kitajci. Američani so prepovedali Kitajcem dostop do tehnologije, ki omogoča proizvodnjo bolj zmogljivih čipov. Takšno tehnologijo pa imajo prav na Tajvanu. Kitajci bodo tako morali sami razvijati polprevodnike, kar zna trajati tudi več let, v tem času pa bodo tehnološko zaostajali za ostalim svetom. Trenutno imajo Kitajci proizvodnjo manj zahtevnih čipov, ki se uporabljajo predvsem v avtomobilih in gospodinjskih aparatih. Manj zahtevni čipi so velikosti 22-28 nanometrov, medtem ko se v telefonih ter prenosnih računalnikih uporabljajo večinoma 5-7 nanometrski, razvijajo pa se tudi 3 nanometrski čipi. Manjši kot so čipi, večja je njihova zmogljivost.

Tržne razmere so voda na mlin proizvajalcem polprevodnikov. Tako je največji svetovni proizvajalec polprevodnikov Taiwan Semiconductor objavil spodbudne poslovne rezultate. Samo v tretjem četrtletju so zabeležili 12,5 milijard evrov prihodkov od prodaje, za četrto četrtletje pa napovedujejo, da bodo prihodki dosegli 15,7 milijarde ameriških dolarjev, torej po trenutnem tečaju 13,5 milijarde evrov. Prodaja v letošnjem letu naj bi zrasla za 24 odstotkov, težav z naročili pa nimajo tudi za naslednje leto, saj so proizvodne kapacitete že vnaprej zapolnjene. Zaenkrat še niso dvignili cen svojih izdelkov, vendar pa načrtujejo podražitve v naslednjem letu. Zelo so zaposleni tudi z investicijami v nove kapacitete. V nove tovarne naj bi investirali več kot 100 milijard ameriških dolarjev (86 milijard evrov). Gradijo tudi zunaj Tajvana, in sicer v ZDA in na Japonskem, pri čemer imajo podporo tudi tamkajšnjih vlad, ki si želijo imeti strateško pomembno proizvodnjo na domačih tleh. Delnica je v letošnjem letu pridobila 11,3 odstotka vrednosti, merjeno v domači valuti, in 18,1 odstotka merjeno v evrih. Večino vrednosti so delnice tajvanskega proizvajalca polprevodnikov pridobile v začetku letošnjega leta.