V New Yorku zaradi zavračanja cepljenja na neplačan dopust 9000 uslužbencev

Mesto New York je v ponedeljek na neplačan dopust poslalo 9000 uslužbencev, od gasilcev, policistov do smetarjev in drugih, ki se še vedno nočejo cepiti proti covidu-19, čeprav je to po novem obvezno za vse zaposlene v mestni upravi in drugih mestnih organih.