Kratkohlačniki pa so pod vodstvom trenerja Toma Thibodeauja zanemarili igro v obrambi. Zvezdnik All-Star Julius Randle je tekmo začel sijajno in dosegel 18 točk v uvodni četrtini, nato pa se povsem »ohladil« in v zadnjih treh dosegel le še štiri točke ter izgubil tri žoge. RJ Barrett je za New York zbral 27 točk.

Plenilci, ki so na uvodu v novo sezono pred današnjim dvobojem zbrali pet zmag in tri poraze, so igrali brez poškodovanega Pascala Siakama in prišli do še četrte zaporedne zmage. OG Anunoby je dosegel osebni strelski rekord s 36 točkami.

Gary Trent mlajši je k zmagi dodal 26 točk, Fred VanVleet pa je tekmo končal pri 17 točkah, devetih skokih in sedmih podajah.

Dragić vnovič ni igral in njegova skorajšnja selitev se zdi neizbežna, piše spletna stran raptorsRapture.com.

Naslednja tekma košarkarje Toronta čaka v sredo, ko bodo gostovali pri Washingtonu.