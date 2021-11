Epidemija uši se v vrtcih in šolah pojavi tudi večkrat v šolskem letu. »Poznam primer deklice, ki je v petem razredu prvič dobila uši, družina pa se jih je znebila šele v prvem letniku srednje šole,« pove Goran Vlah, diplomirani projektant strojnih instalacij, ki se zadnjih osem let poklicno ukvarja z iztrebljenjem uši in gnid. Največ seveda z otroških glav.

Problem, ker se s paraziti epidemiologi ne ukvarjajo

Ko v vrtcu ali šoli opazijo uši, starši prejmejo sporočilo, ki se glasi: Pojavile so se uši, preglejte otroke. Mnogi to ignorirajo, zato trud tistih, ki se odločijo za spopadanje s tem parazitom, pade v vodo. A Vlah meni, da problem uši ni več problem sistema in kolektiva, ampak človeka, ki ima ušesa. »Gre za parazita, ki ne prenaša bolezni, zato se epidemiologi z njim ne ukvarjajo preveč. V šolo pridejo le, če je okuženo večje število otrok in ko več staršev ali pediater prijavi pojav uši,« pove sogovornik, ki je tržno nišo našel kar doma, za zdaj pa stranke obiskuje le na domu. »Ko je otrok prvič prinesel uši iz vrtca, smo se z njimi borili pet tednov. Umivanje las s priporočenimi šamponi, trebljenje uši in gnid z vsakega lasu posebej… Vse skupaj smo ponovili nekajkrat na teden. Povem vam – nočna mora za mojo ženo. Predstavljajte si, da imate doma dve deklici z dolgimi lasmi,« je povedal Vlah. Po treh letih so se uši vrnile. »Prišel sem domov in videl objokano ženo. Sinu bi lahko lase pobril, hčerkama tega seveda nisem mogel narediti.«

V pogovoru prizna, da ima delo večinoma ob koncih tedna. Medtem ko večina ljudi ob sobotah in nedeljah hodi na tržnico, pije kavo, počiva, hodi ali bere, on teka po Zagrebu in otroke rešuje parazitov. Oborožen je z glavnikom, doma narejenim balzamom, razpršilom, brisačo, prtički, vrečko za smeti in povečevalnimi očali. »Na dan očistim do štiri glave. Ko rečem glava, mislim na osebo z dolgimi lasmi, zato je število odvisno tudi od tega. Pri tem zaslužim od 10 do 150 evrov za dolge in goste lase,« razloži sogovornik. »Nisem baraba, znanja ne morem in ne želim zadržati zase. Navsezadnje gre za otroke, zato pomagam, ko lahko.«