Stavbo stranke SD v Levstikovi ulici v Ljubljani Janez Janša socialdemokratom vselej očita kot »ukradeno judovsko vilo«. V zamudni sodbi pa je okrajno sodišče v Velenju predsedniku vlade Janezu Janši naložilo opravičilo in 10.000 evrov odškodnine Socialnim demokratom zaradi teh neupravičenih očitkov. Zaradi te in takšne sodbe je bil Janša zelo kritičen do dela velenjskega sodišča, ki da med drugim »izreka sodbe brez obravnav in možnosti obrambe«. (Foto: Jaka Gasar)