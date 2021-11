Ne bomo poimensko, da ne bo kdo užaljen. Ampak saj vsi veste, da so lastniki teh vozil prepričani, da je prehitevalni pas namenjen samo njim, kajne? Za lepo, varno, hitro in tekočo vožnjo. V nasprotnem vam to pojasnijo z žmiganjem, hupanjem in vožnjo za ritjo.

Zdaj, ko se tovornjaki lahko vozijo izključno na voznem pasu in se ne smejo v nedogled prehitevati, je prehitevalni pas prost za vse voznike. Ste doumeli, za vse voznike. Ne le za dotične z bavarskimi mrcinami, prav. Hvala za razumevanje.