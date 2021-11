Države članice EU so v povprečju dosegle 68 točk od 100 možnih in le 0,6 točke več v primerjavi z lani. Slovenija, ki se je z 67,6 točke uvrstila tik pod povprečje, je svoj rezultat od leta 2010 sicer izboljšala za 4,9 točke, toda glede na lansko leto je vseeno zdrsnila za tri mesta. Ključni razlog za to je, da so nas druge države na področju enakosti spolov prehitele.

Indeks enakosti spolov v inštitutu EIGE, ki deluje s pomočjo ekspertov evropske komisije, sestavljajo na podlagi raznovrstnih podatkov, pridobljenih iz dostopnih evropskih in nacionalnih baz podatkov. Ti med drugim zadevajo razlike pri dostopu do zdravstvenih storitev, v izobraževanju, dohodkih, odločanju v politiki in gospodarstvu, izpostavljenosti fizičnemu in spolnemu ter spletnemu nasilju. Večina uporabljenih podatkov se nanaša na leto 2019, strokovnjaki pa se bojijo, da se je spolna neenakost med pandemijo okrepila.

Švedska in Danska na vrhu

V letošnjem indeksu sta se znova najbolje odrezali Švedska in Danska. Sledi jima Nizozemska, ki se je tokrat uvrstila pred Finsko in Francijo. V primerjavi z lanskim letom so svojo uvrstitev najbolj izboljšali Luksemburg, Litva in Nizozemska. Slovenija je edina država, ki je na lestvici nazadovala. Indeks je sicer pokazal na velike razlike med državami. Švedska je dosegla 83,9 točke, Grki na zadnjem klinu lestvice pa zgolj skromnih 52,6 točke.

Letošnji indeks se je osredotočil na povezave med zdravjem in enakostjo spolov, saj je pandemija koronavirusa to področje najbolj izpostavila. Ženske so v zdravstvenem sektorju prekomerno zastopane, zato so bolj izpostavljene tveganju okužbe z virusom, so ob predstavitvi rezultatov poudarili v EIGE. Zaradi preobremenjenosti in stika s trpljenjem in smrtjo bolnikov so bile tudi bolj izpostavljene akutnim duševnim stiskam. Moški, ki so oboleli za covidom-19, pa so bili bolj izpostavljeni tveganju hospitalizacije zaradi zdravstveno tveganega vedenja in pogostejših pridruženih boleznih, kot so sladkorna, bolezni srca in ožilja. »Pandemija covida-19 je izziv brez primere za kolektivno dobro počutje in zdravje evropskih državljanov, zato je ključnega pomena, da oblikovalci politik vprašanja enakosti spolov vključijo v zdravstvene in druge ukrepe za okrevanje po pandemiji,« so poudarili v EIGE.

Slovenija se je najbolje odrezala na področju dohodkov. S 83,7 točke se je uvrstila na 12. mesto. Leta 2019 so ženske v Sloveniji povprečju zaslužile 11 odstotkov manj od moških. Razkorak med spoloma se je od leta 2018 povečal za dve točki, od leta 2010 pa za šest točk. Razlike v dohodkih so največje pri nižje izobraženih (ženske zaslužijo četrtino manj od moških) in med ženskami in moškimi z otroki, ki živijo skupaj (ženske zaslužijo 23 odstotkov manj od moških). Delež žensk, ki so poročale o dobrem zdravju, se je v povprečju od leta 2010 do leta 2019 povečal s 56 odstotkov na 64 odstotkov, prav tako delež moških – s 63 odstotkov na 70 odstotkov. Toda ženske z nižjo izobrazbo so poročale o občutno slabšem zdravju kot moški.