Skratka, administrativni ukrep (odlok) ima absolutno prevlado nad zdravniško stroko, ne glede na to, v kako močni opreki je z njo, in vrh zdravniške stroke to javno podpira. Vrh infektološke stroke torej trdi, da je »lajšanje določenih administrativnih stvari« bolj pomembno kot zdravje ljudi – tako cepljenih s cepivom janssen (morebitne težave zaradi cepiva samega in odložene zaščitenosti pred okužbo) kot zelo verjetnih novih okuženih zaradi teh še nekaj časa nezaščitenih cepljenih. Pri takem odnosu zdravniške stroke do javnega zdravja se kar ponujajo številni strašljivi scenariji, po katerih lahko oblast ukaže poljubne posege v telo in zdravje različnih skupin državljanov, te posege proglasi za administrativne ukrepe, vrhovi zdravniške stroke in posamezni zdravniki pa ne črhnejo ne bev ne mev.

Nič pa strumna apologetska četica ni besedovala o zavedenosti predvsem mladih z obetom, da jim cepivo janssen omogoča takojšnjo svobodo, o daleč najnižji učinkovitosti cepiva janssen, o možnih zapletih zaradi cepiva samega, o možnih nezaščitenih sejalcih okužbe niti o številu mladostnikov, cepljenih s tem cepivom v nasprotju z doktrino.

Minister Poklukar je ta »administrativni ukrep« v nekem intervjuju pojasnil, da so z njim cepljenim s cepivom janssen »prihranili stroške za testiranje«. Torej se je popolnoma zavedal, da je bilo vseh 30.000 cepljenih zavedenih v cepljenje in da so dobili lažno potrdilo, da so varni tako oni kot vsi njihovi kontakti. Z drugimi besedami, zavedal se je, da se bo teh 30.000 cepljenih 14 dni lažno predstavljalo za varno zaščitene. Namesto da bi jim omogočili brezplačno testiranje in poslali obvestilo o odloženi zaščitenosti.

Ker zdravstveni sistem očitno ni hotel informirati cepljenih »šele« 14 dni po cepljenju, da jim šele od tedaj velja pogoj C, so vsem kar na kraju samem izdali veljavno potrdilo in QR-kodo s takojšnjo veljavo. Verjetno bi se bilo popolnoma retorično vprašati, kje sta tukaj Hipokratova prisega in komisija za medicinsko etiko Zdravniške zbornice Slovenije, ki jo vodi zgoraj omenjena Bojana Beović.

S to tiskovno konferenco so popolnoma povozili tako posvetovalno skupino za cepljenje pri NIJZ kot NIJZ sam, ki sta večkrat priporočila, naj začne pogoj PCT veljati šele dva tedna po cepljenju. Mimogrede, v Franciji velja 28-dnevni rok od cepljenja s cepivom janssen do priznane zaščite.

Verjetno se vsi lahko strinjamo, da gre pri tej aferi s cepivom janssen za posege v telo in ogrožanje zdravja velike skupine ljudi oziroma za nevarnost za javno zdravje, česar vsega verjetno ne bi bilo težko najti v členih kazenskega zakonika.

Naj zavpijem, prirejeno iz latinščine po naše: Koliko čas boste Janez Janša in pajdaši še zlorabljali našo potrpežljivost?

Dr. Peter Tancig, Ljubljana Črnuče