S soseskami ne gradimo le mest, ampak tudi državo

Muzej za arhitekturo in oblikovanje je na pobudo Stanovanjskega sklada RS pripravil razstavo Iščem stanovanje…, ki je posvečena stotim letom organizirane stanovanjske gradnje. V muzejski stavbi je zgolj dokumentacijski center, razstava pa je zasnovana v javnem prostoru, in sicer v obliki informativne poti od Fužin do Novega Brda.