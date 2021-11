Festival presenečenj in kulinaričnih kreativnosti

Dve leti po pandemskem premoru se v prestolnico vrača kulinarični festival November Gourmet Ljubljana 2021. Tokrat se bo v nizu dogodkov predstavilo najboljše, kar premore prestolnica v svoji kulinarični ponudbi – od predstavitev, gurmanskih tematskih dogodkov do vinskih in pivskih doživetij in delavnic. Vrača se tudi evropski simpozij hrane.