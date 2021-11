V Italiji razburjenje zaradi protikoronskih protestnikov, oblečenih v zapornike nacističnih taborišč

Politiki in judovske organizacije v Italiji so danes izrazila ogorčenje zaradi protestov proti omejitvenim ukrepom ta konec tedna, na katerih so bili nekateri oblečeni v zapornike nacističnih taboriščih. Protestniki so v rokah držali plakate, na katerih so zavračali diktaturo in vladno izsiljevanje.