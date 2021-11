Če zanemarimo čisto vse druge aspekte pri tehtanju za nakup električnega avtomobila, jeziček na tehtnici še vedno predstavlja cena. Sploh pri avtomobilih »ljudskih« znamk in tistih vrst, za katere se odloča glavnina kupcev novih avtomobilov, so »običajno« gnani podobnih prostorskih in uporabnih karakteristik ter voznih lastnosti pač večinoma še vedno konkretno ugodnejši. Je pa drugače, ko pridemo do štirikolesnikov, ki cenovno segajo do številk, pri katerih kupec na ceno ne pomisli kaj dosti. Ker so pač tako dragi, da so namenjeni redkim izbrancem, ki imajo toliko pod palcem, da si jih lahko privoščijo. Kdor za avtomobil odšteje šestmestno številko, po navadi namreč ne prešteva ravno kovancev, temveč si tako vozilo lahko privošči brez večjih težav.

Skratka, ko primerjamo cene v omenjenih sferah podobnih si avtomobilov, pridemo do zanimivega zaključka – da se električni od »običajno« gnanega cenovno tako rekoč ne razlikuje! Če bi se vzorec namreč nadaljeval, bi morali biti dražji za okrog 50.000 evrov ali še malo več. Tako pa smo pri testu štirikolesnika, ki v tem trenutku predstavlja vrh Audijeve električne ponudbe, kupejevske velike limuzine e-tron GT quattro, ki stane 101.940 evrov, lahko zaključili, da bi bil podoben »običajno« gnani audi celo dražji. Karoserijsko soroden avtomobil je namreč model A7, ki je od 4,99 metra dolgega e-trona komaj dober centimeter krajši, po moči motorja in zmogljivostih pa bi mu bil najbližje avtomobil, ki ga sicer ni v ponudbi, a bi ga, tega »imaginarneža«, uvrstili med športno različico S7 TDI (njegov dizelski motor V6 premore 253 kW/344 KM in ima pospešek do stotice 5,1 sekunde) in superšportno RS7 (njegov benciski V8 ima 441 kW/600 KM, pospešek 3,6 sekunde). Tak avtomobil bi imel torej moč 347 kW (472 KM) in pospešek 4,3 sekunde, kar je neverjetno blizu številkam, ki jih je premogel električni testnež, pri katerem električna motorja premoreta sistemsko moč 350 kW (476 KM), pospešek do stotice pa znaša 4,1 sekunde. In če pri tem vzamemo vmesno ceno med S7 in RS7, ki bi znašala dobrih 114.000 evrov, pridemo do tega, da je električni avtomobil v tem primeru konkretno ugodnejši…

Da bo mera polna, je poraba takšnih »običajno« gnanih vozil tako visoka, da ste z njimi vselej kar pogost gost bencinskih črpalk, e-tron, ki premore baterije s kapaciteto 83,7 kWh, pa nas je prepričal tudi z dosegom, ki zlahka preseže tudi 400 kilometrov, odvisno pač od cest, na katerih se vozite. Če pa ga ob tem polnite na hitri polnilnici, ga do približno 80 odstotkov zmogljivosti lahko napolnite v 20 minutah. Skratka, nemara prvič smo se znašli v položaju, ko bi čisto brez pomisleka, brez skrbi, brez vsakršnega »ampak« nekomu, ki bi se odločal med zelo podobnima avtomobiloma, domala neposrednima konkurentoma z običajnim ali električnim pogonom, svetovali – slednjega.

E-tron GT quattro je namreč izjemen avtomobil. Je udoben, brutalno hiter in eksploziven (takšen občutek pri pospešku z mesta pričara zares redkokateri bencinski avtomobil), oblikovno atraktiven, obenem pa, kakopak, tih in uglajen. Ob tem so Audijevi razvojniki modro, dasiravno bi jih prav pri tovrstnem avtomobilu še najlažje razumeli, če bi šli v drugo smer, zadržali kar lepo število fizičnih gumbov in stikal, s katerimi je upravljanje vseh nastavitev med vožnjo priročno, hitro in varno. Zanimivo je tudi, da kljub izjemno nizki silhueti na zadnjih sedežih ta avtomobil ponuja zavidljivo veliko prostora, soliden je tudi 405-litrski prtljažnik, s katerim pa zgodba še ni zaključena. V sprednjem delu, kjer imajo običajni avtomobili motor, je prostor še za en predal, v katerega denimo lahko spravite vse polnilne kable. Je pa precej nepraktičen dostop do njega, saj se pokrov odpre na enak način kot pri vsakem drugem avtomobilu, kar pomeni, da se pri iskanju »kljukice« hitro umažete.

Jasno, za omenjeno ceno dobrih 100 tisočakov glede opreme e-tronu GT quattro ne manjka nič. Kot mu tudi nasploh ne. Ga pa cena, kot omenjeno, žal naredi dostopnega le peščici.