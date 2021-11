»Ta grozljiv pokol je del vrste sistematičnih pobojev civilistov s strani terorističnih oboroženih Hutijev,« je ob tem zapisal minister.

Hutiji se na napad še niso odzvali. Napad se je zgodil v času, ko se zaostrujejo spopadi med upornimi Hutiji, ki jih podpira Iran, in provladnimi silami, ki jih podpira mednarodna vojaška koalicija pod vodstvom Savdske Arabije.

Marib, glavno mesto z nafto bogate istoimenske province, velja za zadnjo trdnjavo mednarodno priznane jemenske vlade na severu države.

Hutiji so na tem območju februarja začeli ofenzivo, s katero želijo zasesti mesto. V zadnjih tednih so napade okrepili. Ta teden so sporočili, da so se približali Maribu in ga skoraj obkolili.

Državljanska vojna v Jemnu se je začela leta 2014, ko so Hutiji zavzeli glavno mesto Sana, zaradi česar so naslednje leto posredovale sile pod vodstvom Savdske Arabije, da bi podprle jemensko vlado. Doslej je umrlo več deset tisoč ljudi, na milijone je razseljenih. Po oceni Združenih narodov je Jemen prizorišče najhujše humanitarne krize na svetu.