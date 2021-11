Johnson je svetovne voditelje, med katerimi je tudi slovenski premier Janez Janša, posvaril pred obsodbo prihodnjih generacij, če konferenca ne bo prinesla odločnega ukrepanja v boju proti podnebnim spremembam.

»Če voditelji ne bomo uspeli, nam prihodnje generacije ne bodo oprostile. Vedeli bodo, da je bil Glasgow zgodovinska priložnost, ki je nismo izkoristili. Obsojali nas bodo z grenkobo in zamero, ki jo že danes gojijo podnebni aktivisti. In imeli bodo prav,« je opozoril Johnson.

Johnson: konferenca v Glasgowu pomeniti začetek konca globalnega segrevanja

»Do polnoči je le še minuta in potrebni so ukrepi,« je ob začetku dvodnevnega vrha voditeljev iztekanje časa za odločno ukrepanje ponazoril Johnson. Dodal je, da mora konferenca v Glasgowu pomeniti začetek konca globalnega segrevanja: »Po Parizu je svet počasi ter z veliko napora in težavami zgradil rešilni čoln za človeštvo, zdaj pa je čas, da temu čolnu damo uspešno popotnico za plutje.«

Britanski premier je pozval k izvajanju pariškega sporazuma o podnebnih spremembah, doseženega na zasedanju COP21 v Parizu leta 2015. »Omejimo globalno segrevanje na 1,5 stopinje in začnimo potovanje proti bolj zeleni prihodnosti,« je dejal.

Da so odločni ukrepi potrebni »za ohranitev človečnosti in planeta«, je opozoril tudi Guterres in dodal, da si trenutno z dejanji kopljemo lastni grob. »Čas je, da rečemo dovolj. Dovolj ubijanja samih sebe s fosilnimi gorivi. Dovolj ravnanja z naravo kot s smetjo. Dovolj zažiganja in kopanja še globlje. Kopljemo si lastne grobove,« je bil jasen.

Voditelji naj bi z ambicioznimi sporočili dali zagon pogajanjem, ki se osredotočajo na vprašanje, kako zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za omejitev segrevanja ozračja na občutno pod dve stopinji Celzija. Pomemben poudarek bo veljal tudi prilagajanju na podnebne spremembe, ključno pa bo tudi zagotavljanje 100 milijard dolarjev letne podnebne pomoči državam v razvoju.

Strokovnjaki opozarjajo, da doslej zastavljeni prostovoljni cilji držav ne zadostujejo za ustrezno omejitev segrevanja ozračja, kar bi za Zemljo pomenilo katastrofalne posledice. Prav tako države zamujajo pri zagotavljanju obljubljene finančne podnebne pomoči.