(Nedeljski dnevnik) Jovanka Broz, modna ikona

Osrednji del beograjske razstave so zagotovo razkošna oblačila iz zapuščine Jovanke Broz, ki so postala predmet potrpežljivega in resnega strokovnega raziskovanja leta 2005, ko je Mirjana Menković, muzejska svetovalka Etnografskega muzeja v Beogradu, začela delati na temo Sodobna ženska, Odnosi med spoloma v Srbiji v 20. stoletju v luči antropološke mode in raziskav ženskega tiska.