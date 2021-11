Biden se je nazadnje testiral za novi koronavirus v soboto. Test je bil po navedbah Bele hiše negativen. Psakijeve ni bilo z Bidnom v Rim na vrhu G20, prav tako je ni v Glasgowu na podnebni konferenci Združenih narodov COP26. Prvotno je bila njena udeležba predvidena, a je načrte spremenila, ko je izvedela, da se je nekdo iz njenega gospodinjstva okužil z novim koronavirusom.

Psakijeva je v nedeljo sporočila, da se je testirala v sredo, četrtek, petek in soboto, ko so bili testi negativni. Nedeljski test je bil pozitiven. V službo naj bi se vrnila po desetih dnevih karantene in negativnem testu.

Osebje Bele hiše in tisti, ki kam potujejo s predsednikom ZDA, se redno dnevno testirajo za novi koronavirus, vsi so tudi cepljeni proti covidu-19, vključno s Psakijevo.

Bela hiša je danes sporočila, da je bil zadnji test predsednika Bidna negativen. »Predsednik je včeraj opravil test PCR in je bil negativen,« je novinarjem na predsedniškem letalu Air Force One na poti v škotski Glagow na podnebni vrh ZN dejala namestnica tiskovne predstavnice Karine Jean-Pierre.

Biden je 27. septembra tudi dobil svoj že tretji odmerek cepiva proti covidu-19 ameriškega proizvajalca Pfizer.

V ZDA so doslej proti covidu-19 cepili 58 odstotkov prebivalstva. Z novim koronavirusom se je po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkins v ZDA doslej okužilo približno 46 milijonov ljudi, umrlo je približno 746.000 covidnih bolnikov.