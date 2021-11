Pahorja so pri polaganju venca na osrednji spominski slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve spremljali predsednik DZ Igor Zorčič, podpredsednik vlade in minister za obrambo Matej Tonin, predsednik DS Alojz Kovšca, načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Robert Glavaš in generalni direktor policije Anton Olaj.

Osrednje državno spominsko obeležje žrtvam vseh vojn, ki so prizadele slovenski narod, k spravi in edinosti ob Kongresnem trgu kliče od julija 2016, od leta 2018 pa je ceremonial polaganja venca k spomeniku sprave tudi del programa vseh uradnih obiskov visokih tujih državnikov ter osrednji kraj polaganja vencev ob 1. novembru.

Predsednik DZ Zorčič je nato odšel na pokopališče Žale, kjer bo položil vence pri spomeniku padlim v vojni za Slovenijo '91, pri spomeniku padlim v narodnoosvobodilnem boju, ob lipi sprave in pri kostnici žrtvam prve svetovne vojne.

Predstavniki države se danes sicer udeležujejo komemoracij in polagajo vence ob različna obeležja in spomenike po državi. Na partizanskem grobišča Pobrežje v Mariboru je dopoldne potekala žalna slovesnost. Prav tako je na pokopališču potekalo polaganje venca na grobišče padlim v 1. svetovni vojni in polaganje venca na grobišču sovjetskih ujetnikov. Vseh treh dogodkov se je udeležila mariborska podžupanja Alenka Iskra.

Osrednja komemorativna slovesnost ob dnevu spomina na mrtve je prav tako potekala v novogoriški mestni občini v spominskem parku na Trnovem. Pred tem je novogoriški podžupan Simon Rosič v spremstvu predstavnikov krajevnih skupnosti položil vence pri grobišču nad Grgarjem, na vojaškem pokopališču iz 1. svetovne vojne v Ravnici ter pri dveh grobiščih nad Trnovem.