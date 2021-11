Na Češkem veljajo zaostreni protikoronski ukrepi

Na Češkem so danes začeli veljati zaostreni ukrepi za zajezitev okužb z novim koronavirusom. Skrajšali so veljavnost testov, ki so po novem plačljivi. V restavracijah in barih strežejo samo gostom s potrdilom PCT (preboleli, cepljen proti covidu-19 ali negativen test na okužbo z novim koronavirusom).