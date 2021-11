»Ta problem se mora rešiti v roku 48 ur,« je dejala ministrica. Drugače bo Velika Britanija sprožila mehanizme v okviru dogovora o brexitu in zahtevali kompenzacijo, je še napovedala. »To bomo naredili, če Francozi ne bodo popustili,« je zagotovila, povzema nemška tiskovna agencija dpa..

»Nehajte groziti britanskim ribiškim ladjam. Nehajte groziti pristaniščem v Rokavskem prelivu. In sprejmite, da imamo prav, ko delimo ribiške dovolilnice v skladu s trgovinskim sporazumom,« je dodala.

Pariz očita Londonu, da francoskim ribičem onemogoča dostop do dovolilnic za ribolov v britanskih vodah. Francija je napovedala, da bo od torka nekatera pristanišča zaprla za britanske ladje in opravljala strožji nadzor nad ribiči iz Združenega kraljestva, če ne bodo dosegli dogovora z Londonom. V okviru tega bi opravljali tudi strožji nadzor tovornjakov. London vse očitke zavrača in grozi s povračilnimi ukrepi, ki bi vplivali na celo Evropsko unijo.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je prepričan, da je sedaj na potezi Velika Britanija. »Če Britanci ne bodo naredili konkretnih korakov, moramo 2. novembra ukrepati,« je dejal Macron v nedeljo zvečer ob robu vrha G20 v Rimu.

Francijo je razjezila septembrska odločitev oblasti v Veliki Britaniji in na otoku Jersey, ki so več deset francoskim ribiškim čolnom zavrnile izdajo dovoljenj za ribolov v svojih ozemeljskih vodah. Za licence so morali francoski ribiči zaprositi zaradi britanskega izstopa iz EU. Pariz je opozoril, da London s tem krši sporazum o brexitu. London na drugi strani trdi, da ribiči niso predložili vseh potrebnih dokumentacij.