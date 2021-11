Policisti so 21-letnemu osumljencu za čas zbiranja obvestil odvzeli prostost, kasneje so ga zaradi nepojasnjenega psihičnega stanja predali v oskrbo zdravstvenemu osebju. Opravili so ogled krajev in zavarovali sledi.

Gasilci so pogasili goreče zabojnike, policisti pa so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

V obeh primerih nadaljujejo preiskavo zaradi suma kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti ter ugotavljanje vseh okoliščin in morebitnih povezav med dogodkoma. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.