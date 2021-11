»To so bile zelo težke volitve, vendar se je pokazala volja ljudi, da želijo, da ustvarimo prihodnost te države pod stabilno vlado LDP in Komeita pod vodstvom Kishida,« je v odzivu na volilne rezultate dejal japonski premier.

Dodal je, da je LDP v parlamentu prejela »dragocenih 261 sedežev« ter bo kot »odgovorna stranka« izpolnila mandat, ki so ji ga zaupali volivci.

Kishida, ki zaseda premierski položaj mesec dni, je obljubil, da bo spodbudil tretje največje gospodarstvo na svetu z novim načrtom za boj proti pandemiji covida-19, ki naj bi ga predstavil ta mesec. Dan pred odhodom na podnebni vrh COP26 v škotskem Glasgowu je še napovedal, da bo Japonska »prevzela vodilno vlogo pri prizadevanjih za ničelne emisije v Aziji«.

Vlagatelji so že pozdravili rezultate japonskih parlamentarnih volitev. Delniški indeks Nikkei se je namreč dvignil za več kot dva odstotka, ko so rezultati volitev pokazali, da je vladajoča koalicija omejila izgube, ki so jo pred volitvami napovedovale javnomnenjske raziskave.

Koalicija je imela doslej v parlamentu 305 sedežev, od tega LDP 276.

Kishida je premierski položaj prevzel pred mesecem dni. Pred tem je njegov predhodnik Yoshihide Suga odstopil po letu dni mandata. Odločitvi za odstop je deloma botrovalo nezadovoljstvo japonske javnosti nad odzivom vlade v pandemiji covida-19.