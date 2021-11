Na Tajsko lahko sedaj brez karantene pridejo tisti polno cepljeni, ki so pred potovanjem preživeli najmanj 21 dni v najmanj eni od 63 držav, ki jih vlada označuje za varne. Ob tem morajo pred letom predložiti tudi negativni izvid PCR testa, ki ne sme biti starejši od 72 ur, še enega pa morajo opraviti ob prihodu na Tajsko. Do izvida testa morajo počakati v enem od hotelov, ki ima potrdilo države, da izpolnjuje pogoje glede varnosti v času pandemije. Otroci do 11. leta ne potrebujejo dokazila o cepljenju, če so cepljeni starši, poročajo tuje tiskovne agencije.

Za necepljene turiste še naprej velja obvezna 10-dnevna karantena Na seznamu t. i. varnih držav so med drugim ZDA, Čile, Nemčija, Švica, Avstrija in Slovenija. Medtem ko je turistični sektor nestrpno čakal na odprtje, večji del prebivalstva ni prepričan, da je to dobra poteza, je danes poročal lokalni časnik Bangkok Post. Glede na raziskavo ministrstva za zdravje je 92 odstotkov vprašanih v 17 provincah odgovorilo, da se zaradi odprtja bojijo novega izbruha. V državi, kjer živi 70 milijonov ljudi, že zadnjih nekaj tednov beležijo od 9000 do 12.000 okužb z novim koronavirusom na dan. Vrhunec so imeli avgusta, ko so dnevno poročali o približno 23.000 novih okužbah.