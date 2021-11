Prav tako je več vedenjskih in čustvenih težav, še posebej pri otrocih in mladostnikih, je minister za zdravje Janez Poklukar navedel minuli mesec.

Zaradi posledic epidemije na duševno zdravje je po njegovih besedah treba okrepiti vse aktivnosti podpore in pomoči ljudem v stiski. »Pomembno je, da naše okolje in vse podporne službe razumejo pomen učinkovitega pristopa k obvladovanju stisk in med sabo sodelujejo,« je poudaril že ob dnevu duševnega zdravja, 10. oktobru.

Tisti, ki delujejo na področju družin, prav družine izpostavljajo kot skrite žrtve epidemije, saj v njih zaznavajo hude duševne stiske v vseh generacijah in porast odvisnosti.