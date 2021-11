Kot so zapisali v društvu v sporočilu za javnost, bodo vsi donatorji »pripomogli, da bo STA po mesecih vladnega izčrpavanja in izigravanja zakonodaje lahko obstala«. »Brez izjemne podpore javnosti agencije že zdaj ne bi bilo več. Skupaj jo lahko ohranimo ter s tem ponovno jasno in glasno sporočimo, da neodvisnega in profesionalnega novinarstva ne damo,« so ob vnovičnem začetku kampanje #zaobSTAnek izpostavili v Društvu novinarjev Slovenije.

V prvem, spomladanskem delu kampanje so z donacijami zbrali kar 274.743 evrov. Ob nadaljnjem zaostrovanju razmer in obdobju brez premika pa so prejeli številne pobude iz javnosti, da obnovijo tudi zbiranje sredstev prek mobilnih kratkih sporočil. Zdaj jim zato tudi sledijo. Vmes je prispelo tudi že kar nekaj donacij na poseben transakcijski račun društva SI56 6100 0002 5727 075, ki je bil ves čas odprt.