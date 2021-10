Dallas je dobro začel dvoboj in hitro povedel z 22:7, potem ko je Dončić v tem delu dosegel šest točk in prispeval štiri podaje. Ko pa je zaradi dveh osebnih napak sedel na klop, so se kralji približali. Vseeno je imel Dallas prednost devetih točk ob koncu prve četrtine (prvo vodstvo v sezoni), ter šestih ob koncu polčasa, v katerem sta bila od domačih razpoložena zgolj Dončić in Tim Hardaway mlajši.

V drugem delu so kljub poraznemu metu za tri točke košarkarji Dallasa vztrajali v vodstvu, v zadnjo četrtino pa vstopili s +10, potem ko so rezervisti dobro opravili svojo nalogo. Dončić je v igro vstopil za zadnjih deset minut pri izidu 84:74, Sacramento pa se je v naslednjih petih minutah približal na tri točke razlike. Nato pa je Dončić s trojko z logotipa dvignil dvorano na noge, po zabijanju Doriana Finney-Smitha pa je prednost znova znašala osem točk za relativno mirno končnico.

Dončić je na parketu prebil 35:12 minute, dvoboj pa sklenil s 23 točkami, iz igre pa je zadel deset od 21 metov, a z le enim zadetim metom za tri točke iz sedmih poskusov. Tudi na črti prostih metov ni bil posebej natančen, zadel je le dva od šestih.

Dallas je na zahodu napredoval na četrto mesto, pred njim so le Golden State Warriors (5-1), Utah Jazz (4-1) in Denver Nuggets (4-2). Mavericks bodo naslednjo tekmo v ligi NBA odigrali v noči s torka na sredo proti Miami Heat.