Do konca sezone v motokrosu sta po današnji preizkušnji le še dve dirki. Na vrhu pa ni prav nič bolj jasno kot pred Pietramurato. Trojica, ki je šla na tretjo dirko na tem prizorišču v najboljšem položaju v boju za naslov prvaka, je ostala močno zgoščena, le vrstni red se je nekoliko pomešal, Gajser pa je zaostanek za vodilnim še zmanjšal.

Gajser je imel sicer pred začetkom današnje dirke v SP tri točke zaostanka za Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom in dve za Febvrejem.

Dopoldanske kvalifikacije je dobil Herlings, preostala tekmeca v boju za končno zmago Febvre in Gajser pa sta si privozila četrto in šesto izhodišče. V prvi vožnji kandidati za naslov niso začeli v ospredju, a je Gajser na začetku na šestem mestu zadržal za seboj oba tekmeca.

A po šestih krogih ga je Francoz prehitel in se nato podal v lov še za preostalimi tekmeci, Herligs pa je Gajserja ujel in prehitel v desetem krogu. Vožnjo je sicer dobil Švicar Jeremy Seewer, Febvre je bil kljub padcu v zadnjem krogu drugi, saj je imel dovolj prednosti, da je pobral motor in se vrnil na stezo pred vsemi zasledovalci. Herlings je bil tretji, Gajser pa četrti.

Drugo vožnjo je Gajser odpeljal precej bolje, se v drugem krogu po dobrem startu prebil v vodstvo in tam ostal do konca. V seštevku dirke je to pomenilo drugo mesto, saj je bil boljši Seewer, ki je to vožnjo končal na drugem mestu. Preostala dirkača v boju za naslov Febvre in Herlings sta to vožnjo končala na tretjem in četrtem mestu.

V drugi vožnji je sicer dvakrat grdo padel Herlings, ki se je po drugem padcu prebijal šele z 11. mesta, a je vseeno privozil tik pod vrh. Malo tudi ob pomoči tekmecev na enakih motorjih (KTM), ki se niso pretirano naprezali ob njegovih prehitevalnih manevrih, tik pred koncem je tako na zelo lahek način prišel tudi mimo domačega veterana Antonia Cairolija, sicer zmagovalca sredine preizkušnje.

Na dirki je tako zmagal Seewer s 47 točkami, Gajser je bil s 43 drugi, Febvre pa z 42 tretji, Herlings je bil z 39 četrti.