V izjavi, ki jo bodo objavili popoldne po koncu vrha, naj bi pisalo, da je treba cilj omejitve globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko raven ohraniti »na dosegu«, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili viri blizu pogajanj.

»Ohranjanje cilja 1,5 stopinje na dosegu bo zahtevalo bistvena in učinkovita dejanja in zaveze vseh držav, pri čemer je treba upoštevati različne pristope,« piše v izjavi, ki so jo pridobile tuje tiskovne agencije. Voditelji pozivajo k jasnim nacionalnim načrtom, v katerih bodo dolgoročni cilji usklajeni s kratko- in srednjeročnimi cilji ter tudi z mednarodnim sodelovanjem in podporo.

Današnja zaveza je v primerjavi s tisto v pariškem podnebnem sporazumu iz leta 2015 precej večja. Tedaj so se na podnebni konferenci dogovorili, da naj bi države globalno segrevanje omejile na precej pod dve stopinji Celzija v primerjavi s predindustrijsko ravnjo in si prizadevale za njegovo omejitev na 1,5 stopinje. Trenutno zastavljeni prostovoljni nacionalni cilji sicer vodijo proti 2,7 stopinje.

Se pa voditeljem ni uspelo uskladiti glede podnebne nevtralnosti do leta 2050. Skupna izjava govori zgolj o tem, da bi ničelno stopnjo neto toplogrednih izpustov dosegli do ali okoli sredine stoletja.

Po drugi strani so se strinjali, da bodo do konca tega leta končali financiranje novih termoelektrarn na premog v tujini.