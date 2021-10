»Razstreljena je bila avtomobil bomba, pri čemer so bili ubiti številni naši državljani, tudi otroci, veliko civilistov je bilo ranjenih,« je povedal predstavnik Južnega prehodnega sveta, ki je del jemenske vlade. Umrlo je najmanj 12 civilistov.

Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zadnji večji napad v bližini adenskega letališča je decembra lani zahteval 26 smrtnih žrtev, med njimi so bili tudi trije uslužbenci Mednarodnega odbora Rdečega križa.

Mesto Taiz je bilo medtem tarča topniškega obstreljevanja, odgovornost za katero so državni mediji pripisali uporniškim Hutijem. Pri tem so bili ubiti trije otroci, še trije pa so bili ranjeni. Zdravnik v tamkajšnji bolnišnici je sporočil, da bi lahko število žrtev še naraslo.

V zadnjih tednih so se sicer okrepili spopadi v okolici mesta Marib, ki je še edina preostala vladna utrdba na severu države. Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije, ki podpira vlado, je sporočila, da je na območju od 11. oktobra ubila okoli 2000 upornikov.

V Jemnu deluje tudi teroristična mreža Al Kaida na Arabskem polotoku, ki občasno izvaja napade tako na borce, povezane z vladnimi silami, kot upornike.

Med protesti proti vojaškemu udaru v Sudanu najmanj trije mrtvi

Med sobotnimi množičnimi protesti proti vojaškemu državnemu udaru v Sudanu so bili po navedbah zdravnikov ubiti najmanj trije ljudje, več kot sto je bilo ranjenih. Na protestih po državi se je zbralo več deset tisoč ljudi, ki nasprotujejo vojaškemu prevzemu oblasti, do katerega je prišlo v ponedeljek.

Sudanske varnostne sile so med sobotnimi protestnimi shodi v mestu Omdurman ustrelile dva protestnika, je na Twitterju sporočil neodvisni osrednji odbor sudanskih zdravnikov in pri tem navedel, da je bil eden ustreljen v glavo, drugi pa trebuh.

Kasneje so iz Omdurmana, ki leži neposredno ob prestolnici Kartum, poročali še o tretjem ustreljenem protestniku. Od začetka protestov po vojaškem udaru v državi v ponedeljek je tako število smrtnih žrtev naraslo na najmanj enajst, poroča francoska tiskovna agencija APF.

Sudanske sile so po navedbah zdravnikov na protestnike v Omdurmanu in delih Kartuma streljale s pravimi naboji. Več kot sto ljudi je bilo ranjenih, nekateri med njimi so imeli težave z dihanjem zaradi uporabe solzivca. Policija je po poročanju AFP streljanje na protestnike in uporabo pravega streliva zanikala.

Protestniki so na ulicah omenjenih in tudi drugih mest po državi, med drugim v zveznih državah Gedaref in Kasala ter Severni Kordofan, mahali s sudanskimi zastavami in vzklikali gesla proti vojaški oblasti.

V Kartumu so protestniki kljub prepovedi in izrednemu stanju danes na ulicah postavili barikade, s čimer kljubujejo vojski, še navaja AFP.

Sudanska vojska je v ponedeljek aretirala premierja Abdala Hamdoka, njegove ministre ter civilne člane vladajočega suverenega sveta, ki je vodil prenos oblasti v roke civilistov po strmoglavljenju dolgoletnega avtokrata Omarja al Baširja. Po razpustitvi prehodne vlade je sudanska vojska razglasila izredne razmere. Hamdok se je medtem že lahko vrnil domov.

Varnostni svet ZN je na četrtkovem zasedanju sudansko vojsko pozval k ponovni vzpostavitvi civilne vlade in izpustitvi vseh, ki jih je vojska pridržala.