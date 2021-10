Ameriška ministrica za trgovino Gina Raimondo je pojasnila, da bo dogovor »ohranil določene pravice do carin, a obenem omogočil uvoz omejene količine evropskega jekla in aluminija v ZDA«, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Koliko evropskega jekla in aluminija bo lahko v ZDA uvoženega brez carin, dogovor ne določa. Mora pa biti jeklo, ki je uvoženo v ZDA, v celoti proizvedeno v Evropi.

»Pričakujemo, da bo ta dogovor omogočil določeno sprostitev v dobavnih verigah in prispeval k določenemu znižanju stroškov, s tem ko bomo odpravili 25-odstotne carine in povečali obseg uvoza,« je povedala Raimondova v luči motenj v proizvodnji in distribuciji ključnih proizvodov, ki so povezane s pandemijo covida-19.

Da so dosegli dogovor, je na Twitterju sporočil tudi evropski komisar za trgovino Valdis Dombrovskis. Napovedal je, da bosta dogovor danes predstavila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in ameriški predsednik Joe Biden.

Spor med EU in ZDA je izbruhnil, potem ko je tedanji ameriški predsednik Trump junija 2018 uvedel 25-odstotne carine na jeklo in 10-odstotne carine na aluminij iz več držav, tudi članic EU. Unija je v odgovor napovedala carine na uvoz tobaka, koruze in riža iz ZDA. Za 1. december je napovedala uvedbo carin na motorje Harley Davidson, kavbojke in viski bourbon, a jih zdaj ne bo uvedla.

V ameriški trgovinski zbornici dogovor sprejeli z olajšanjem, navaja AFP.

Strani sta sicer junija letos dosegli dogovor v sporu glede državnih pomoči proizvajalcema letal Airbus in Boeing. Tedaj sta se dogovorili tudi, da želita do 1. decembra rešiti spor glede carin na jeklo in aluminij.