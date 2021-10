Vodstvo ljubljanske ekipe se je v prvi polovici tega tedna zavoljo slabih izidov na mednarodni sceni sporazumno razšlo s trenerjem Urošem Bregarjem. Na vročo strokovno klop se je usedla Natalija Derepasko, pod vodstvom 48-letne Ukrajinke s slovenskim potnim listom pa so krimovke po spodbudni predstavi v prvem polčasu in vodstvu z devetimi goli v nadaljevanju povsem popustile in proti tekmicam iz norveškega Kristiansanda doživele peti poraz v skupini B.

Pred tem so slovensko ekipo premagali tudi madžarski Györ, francoski Metz, švedski Sävehof in danski Odense, na dosedanjih tekmah je Krim na kolena položil le turški Kastamonu.

Krimovke so sijajno odprle obračun proti zadnjim zmagovalkam lige prvakinj. Na krilih bravuroznih posredovanj brazilske vratarke Barbare Arenhart, ki je v uvodnih petnajstih minutah zbrala šest obramb, ter učinkovite Tjaše Stanko so povsem zasenčile imenitne norveške tekmice. V šesti minuti so povedle s 5:2, tako da je gostujoči trener Ole Gustav Gjekstad že v zgodnjem delu tekme zahteval minuto odmora.

Po njej se razmerje moči na igrišču ni spremenilo, izjemno motivirane slovenske prvakinje so bile še naprej korak pred Norvežankami. V 21. minuti so po golu Francozinje Oceane Sercien Ugolin, ki je iz preventivnih razlogov in dodatnih zdravniških preiskav manjkala na zadnjem obračunu pred tednom dni proti Odenseju na Danskem, povedle za šest golov (12:6), le pet minut kasneje pa se je na stropu stožiške dvorane zasvetil izid 15:6.

V končnici polčasa so Ljubljančanke malenkostno popustile, na veliki odmor pa vendarle odšle z velikim kapitalom šestih golov (16:10).

Norvežanke so v drugem polčasu zaigrale zelo agresivno v obrambi. V uvodnih štirih minutah drugega polčasa so prepolovile visok zaostanek in se približale na tri gole (18:15), v 44. minuti povsem zadihale za ovratnik Ljubljančank (19:18), minuto kasneje pa jih tudi ujele (19:19).

A ljubljanske težave se niso končale. Na hitro igro Norvežank in izjemno učinkovite Nore Mork, ki jim je zabila kar enajst golov, se do konca dvoboja niso privadile. V 55. minuti so že zaostajale za štiri gole (22:26), kljub dobri končnici - približale so se na gol zaostanka (25:26) - pa so doživele peti poraz v ligi prvakinj.

V ljubljanski ekipi je bila najbolj učinkovita Tjaša Stanko s šestimi goli, Andrea Lekić in Alja Varagić sta dosegli po štiri zadetke, medtem ko je vratarka Barbare Arenhart zbrala 18 obramb.