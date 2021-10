Litovski velikan Žalgiris v letošnji sezoni ne najde prave forme. V mestu, ki živi za košarko, so pred kratkim že ukrepali in zamenjali trenerja. Vodenje moštva je prevzel slovenska košarkarska legenda Jure Zdovc, ki je tudi za Dnevnik potrdil, da se zaveda, da vstopa v zahtevno košarkarsko okolje. Žalgiris je klub z visokimi ambicijami in vedno polno dvorano.

Tudi Zdovc s svojim prihodom tehtnice še ni obrnil na bolje, Litovci pa so edino moštvo v evroligi, ki še ni zabeležilo zmage. Že ob prihodu je štiriinpedesetletni Konjičan dejal, da ekipa ni sestavljena po njegovem okusu, a očitno je z vodstvom kluba našel skupni jezik. Čeprav na trgu ni veliko prostih igralcev, pa je Zdovc našel odlično okrepitev. Našel jo je doma, na sončni strani Alp, kjer je bil brez kluba slovenski reprezentant Zoran Dragić.

Klic, ki ga je bil vesel tudi Zoki, ki je bil prvič v svoji karieri brez kluba v tem času sezone. »Vem, kaj iščem in česa si želim, a za zdaj ni pravih pogojev, da bi igral v kakšnem izmed evroligaških moštev,« je pred začetkom sezone v intervjuju za Dnevnik dejal mlajši izmed bratov Dragić.

Klic Žalgirisa je sedaj ravno to, kar si je Zoran Dragić želel. Okolje kjer se igra košarka na najvišjem nivoju v Evropi, ob tem pa bo sodeloval tudi s slovenskim strategom, ki ga vsekakor dobro pozna in mu bo namenil minutažo, ki si jo član olimpijske reprezentance Slovenije zasluži.