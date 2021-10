Protestniki so se proti vojaškemu prevzemu oblasti in strmoglavljenju civilnih predstavnikov podali še ne teden dni po puču, ki so ga generali izvedli v ponedeljek. Množice se zbirajo kljub prepovedi in izrednemu stanju, ki ga je razglasila vojska, ko je odstavila vlado, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Organizatorji današnjih protestov upajo na res množično udeležbo. Na podoben način so leta 2019 strmoglavili režim avtokrata Omarja al Baširja. Tedaj je v spopadih med protestniki in branilci režima umrlo okoli 250 ljudi.

Po poročanju AFP se je na začetku protesta v prestolnici Kartum zbralo na stotine ljudi. »Ne! Ne vojaški vladavini!«, »Smo svobodni revolucionarji in bomo nadaljevali pot demokratične prenove«, so vzklikali na enem koncu mesta. Na drugem pa so zažigali gume in vzklikali, da se ne želijo vrniti v prejšnje čase. »Ni nas več strah,« pa je po poročanju AFP pozival sudanski aktivist za človekove pravice Tahani Abas.

Na to, kaj se bo danes dogajali med protesti, je zelo pozorna tudi mednarodna skupnost. V Washingtonu so sudansko vojsko pozvali k zadržanosti in k spoštovanju pravice ljudi do mirnega zborovanja in protestiranja. Podobni pozivi prihajajo tudi iz Londona.

Vojska je sicer v državi bolj ali manj prekinila telefonske povezave. Na ulicah je veliko vojakov, mostovi in ceste v Kartum pa so močno zastraženi. Vojska izvaja naključna preverjanja voznikov in njihovih vozil, še poroča AFP.