Johnson zagotovil, da je kraljica v dobri formi

Britanska kraljica Elizabeta II. je dobre volje in v dobri formi, je danes za britansko televizijsko postajo Channel 4 povedal britanski premier Boris Johnson. Zdravniki so 95-letni kraljici nedavno svetovali dva tedna miru in počitka, brez potovanj in uradnih dolžnosti.