Cepivo mora sedaj potrditi še Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC), katerega raziskave so potrdile, da se lahko otroci prav tako okužijo z novim koronavirusom kot odrasli.

Za odobritev cepljenja otrok je v torek glasovalo 17 članov panela, eden pa se je vzdržal. Otroci bodo dobili tretjino odmerka, ki gre odraslim osebam

Pfizer trdi, da so klinični testi pokazali, da cepivo zagotavlja več kot 90-odstotno zaščito pred obolelostjo pri otrocih tudi s tretjino odmerka, manjši odmerek pa naj bi zmanjšal tudi tveganja za stranske učinke.

Naslednji je na vrsti 2. novembra panel strokovnjakov pri CDC, nato pa bo odločitev sprejela še direktorica CDC Rochelle Walensky. Bela hiša ima že pripravljen načrt za distribucijo cepiva za otroke. Predvidevajo, da bodo lahko cepili okoli 28 milijonov otrok starih od pet do enajst let.

Strokovnjaki FDA so v torek sporočili, da so koristi od cepljenja otrok veliko večje kot pa morebitna tveganja, kljub redkim primerom srčnega vnetja pri najstnikih.

Otroci so izpostavljeni manjšemu tveganju resnega obolenja s covidom-19, vendar pa so znanstveniki menili, da je treba staršem dati možnost za zaščito otrok, še posebej tistih, ki so izpostavljeni tveganjem okužb in bolezni, ker živijo tam, kjer na primer v šolah ni treba nositi zaščitnih mask.

V ZDA so doslej zaradi covida-19 hospitalizirali okoli 8300 otrok, starih od pet do enajst let. Tretjina jih je končala na intenzivni negi, skoraj sto pa jih je umrlo.