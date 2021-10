Ekipa Mavericks je v Denverju prekinila zmagoviti niz treh tekem. Pri Dallasu, ki je igral dva zaporedna večera, sta zgolj dva košarkarja dosegla dvomestno število točk. Ob Dončiću še igralec z rezervne klopi Trey Burke z 11 točkami. Dončić je v 26 minutah na parketu vpisal še šest skokov in štiri podaje ter dve ukradeni žogi.

Dallas je že drugo tekmo v vrsti igral brez latvijskega centra Kristapsa Porzingisa, ki ima težave s hrbtom. Na drugi strani je srbski center Nikola Jokić za Denver nastopil kljub bolečinam v kolenu po tekmi v Utahu in bil znova eden od ključnih mož v svoji vrsti. Dosegel je 11 točk in 16 skokov, Will Barton pa je s 17 točkami bil prvi strelec domačinov.

Vlatka Čančarja ni bilo v ekipi Denverja, ki je bil več kot 50-odstotno uspešen iz igre in je bil po uvodnih minutah celo tekmo v vodstvu. Na drugi strani je Dallas zadel manj kot 30 odstotkov metov iz igre. Dončić je zadel le pet metov od 18 poskusov.

Dallas je že petič v sezoni izgubil prvo četrtino, a tokrat ni našel načina za preobrat. »Če bi nas sodili samo po prvih četrtinah, ne bi bil kaj prida dobri,« je po tekmi dejal trener Dallasa Jason Kidd.

Ko je v tretji četrtini zaostanek zmanjšal na 11 točk, je Denver nanizal 11 zaporednih točk, v zadnjo četrtino pa je vstopil z ogromnimi 31 točkami prednosti. Razlika je bila tako velika, da je Denver tekmo zaključil brez Jokića, pri Dallasu pa je v zadnji četrtini počival tudi Dončić.