V Bosni in Hercegovini se tudi z grožnjo sankcij stopnjuje pritisk zahodnih držav in visokega predstavnika mednarodne skupnosti Christiana Schmidta na voditelja bosanskih Srbov Milorada Dodika, naj preneha s politiko rušenja te že tako razmajane federativne države (ki temelji na mirovnem sporazumu iz Daytona in širokih pooblastilih visokega predstavnika in ne na ustavi, ki bi omogočila funkcionalno državo in suverenost).

»Zadnje grožnje Milorada Dodika so nevarne, pod vprašajem sta daytonski sporazum in evropska perspektiva bosanskih državljanov. Tesno sodelujemo z lokalnimi akterji in partnerji, da bi preprečili vsak poskus vrnitve v problematično preteklost,« je v spodnjem domu kongresa dejal posebni odposlanec predsednika ZDA za zahodni Balkan Gabriel Escobar.

Ponovno pogovori o spremembah volilne zakonodaje Te dni pa se v Sarajevu z voditelji strank in predstavniki institucij BiH pogovarjata ameriški diplomat Matthew Palmer in direktorica evropskega urada za zunanje zadeve Angelina Eichhorst, oba z namenom, da jih prepričata v nujnost volilne reforme in spremembo ustave, s katerima bi BiH, kot pravi nizozemska diplomatka, postala bolj »enotna in suverena država z učinkovitejšimi institucijami in s perspektivo članstva v EU«. A ker bi z volilno reformo dobili večji vpliv volilci, ki se ne opredeljujejo kot pripadniki enega od treh konstitutivnih narodov, je težko verjeti, da bodo vodilne nacionalistične stranke SDA, SNSD in HDZ, ki se jim je po Dodikovi zaslugi s povečevanjem napetosti v zadnjih mesecih moč samo še okrepila, na to pristale sebi v škodo. Palmer še vedno upa, da bo v bližnji prihodnosti vendarle mogoče dobiti dvetretjinsko podporo v skupščini BiH za volilno reformo in ustavne spremembe.

Dodik proti Inzkovemu zakonu o prepovedi zanikanja genocida Medtem pa Dodik trdi, da namerava v naslednjih tednih ločiti vojsko Republike srbske (RS) od vojske BiH, v naslednjih mesecih pa prenesti pristojnosti BiH na raven RS, tudi pri pobiranju davkov in carin. V četrtek je po seji glavnega odbora svojih neodvisnih socialdemokratov (SNSD) na novinarski konferenci dejal, da pri tem prenosu pristojnosti ne gre za ogrožanje ozemeljske celovitosti BiH in da se ne boji ameriških sankcij. Dodik je še ponovil, da bo skupščina RS razveljavila 140 zakonskih odlokov vseh dosedanjih visokih predstavnikov. Včeraj pa je nenadoma kot pogoj, da RS preneha bojkotirati delo institucij BiH, postavil zahtevo, da se odpravi nedavni zakon o prepovedi zanikanja genocida, ki ga je sprejel Slovenec Valentin Inzko, preden mu je poleti prenehal mandat visokega predstavnika. Sicer pa je, kot trdijo bošnjaška SDA, hrvaška HDZ in druge nesrbske stranke, pristojnosti BiH na RS mogoče prenesti samo, če to odobri skupščina BiH (kar se seveda ne bo zgodilo). Dodikov nacionalistični populizem je treba razumeti predvsem v luči dejstva, da so prihodnje leto parlamentarne volitve tako v BiH kot v RS.