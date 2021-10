Dvanajstdnevna konferenca v Glasgowu na Škotskem bo največja po prelomnih pogajanjih v Parizu leta 2015, saj so okoli dvesto držav pozvali, naj pripravijo načrte za drastično zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida, glavnega povzročitelja globalnega segrevanja in podnebnih sprememb, do leta 2030. Dan pred njenim začetkom najbolj odmeva poziv papeža Frančiščka, ki je v ekskluzivnem skoraj petminutnem sporočilu za BBC-jevo radijsko oddajo Misel dneva voditelje pozval k radikalnim odločitvam.

»Te krize prinašajo nujnost sprejemanja radikalnih odločitev, ki niso vedno lahke… S temi krizami se lahko soočimo tako, da se umaknemo v izolacionizem, protekcionizem in izkoriščanje, ali pa v njih vidimo resnično priložnost za spremembo, pravi trenutek za spreobrnjenje, in to ne samo v duhovnem smislu,« je dejal sveti oče, ki ga v Glasgow ne bo.

Putin in Xi Jinping le virtualno

Gostitelj konference, britanski premier Boris Johnson je sicer upal, da bo papež na kratko prišel v Glasgow, kot so namigovali v Vatikanu, da bi s svojo navzočnostjo konferenci dal večjo težo.

Bolj kot papež pa bosta na konferenci manjkala predsednika Rusije in Kitajske, dveh od držav, ki so najbolj krive za podnebne spremembe. Vladimir Putin in Xi Jinping naj bi sodelovala le virtualno.

Neprofitni znanstveni in politični inštitut Climate Analytics, ki ima sedež v Berlinu, je ukrepanje proti podnebnim spremembam v Rusiji ocenil kot »kritično nezadostno« (kar velja tudi za Savdsko Arabijo, na primer), ukrepanje Kitajske pa kot »zelo nezadostno«. Kot zelo nezadostno ocenjuje tudi ukrepanje držav, kot so Indija, Brazilija in Avstralija, kot nezadostno pa na primer ukrepanje Nemčije in Japonske. Ukrepanje gostiteljice Velike Britanije ocenjuje kot skoraj zadostno.

EU, ki bo imela na konferenci svoje najvišje predstavnike, želi druge prepričati z zgledom oziroma svojima ambicioznima ciljema: zmanjšanje izpustov za 55 odstotkov glede na leto 1990 do leta 2030 in podnebna nevtralnost do leta 2050.

Osnutek zaključnega sporočila COP26 pravi, da se bodo voditelji zavezali, da bodo sprejeli nujne ukrepe za dosego pariškega cilja (COP21) in omejili globalno segrevanje na 1,5 stopinje Celzija. Glavni od štirih ciljev COP26 je dokončanje tako imenovanega pravilnika z navodili za začetek izvajanja pariških dogovorov. Drugi cilji konference v Glasgowu so dogovor o ambicioznejših ciljih pri zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov do leta 2030, dogovor o ukrepih za prilagoditev posledicam podnebnih sprememb in povečanje financiranja podnebnih ukrepov v revnih državah. Običajno optimističen gostitelj Johnson je sicer tokrat zvenel prej pesi

mistično kot optimistično glede uspeha tokratnega podnebnega vrha.