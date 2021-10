Slovenski državljan je bil za hojo primerno opremljen, hodil je sam. Po do sedaj zbranih informacijah policija izključuje možnost tuje krivde za nesrečo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Vremenske razmere so bile na kraju nesreče sicer ugodne. Ponesrečenca so reševali helikopter Slovenske vojske z združeno ekipo in policist gorske policijske enote.