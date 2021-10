Potem ko sta bila slovenska predstavnika v ligi ABA v 5. krogu poražena, imata v novem priložnost, da se odkupita. Cedevita Olimpija je proti Budućnosti zapisala tretji zaporedni neuspeh, zato je prekinitev trenda proti Igokei že skoraj nuja. Krka pa je proti Partizanu doživela najhujši poraz, odkar nastopa v jadranskem tekmovanju, a ima proti Studentskem centru možnost, da popravi slab vtis iz Beograda.

Ljubljančani so med tednom z zmago v evropskem pokalu proti Bourgu dvignili razpoloženje v moštvu. Pokazalo se je, da lahko na zmage in prepričljive predstave računajo le z agresivno obrambo in kroženjem žoge. To so po zmagi poudarjali praktično vsi v zmajevem gnezdu, trener Jurica Golemac pa bo z nestrpnostjo čakal na potrditev videnega in rečenega. Gostovanja v Laktaših pri Igokei so za Olimpijo tradicionalno neugodna, zato bosta dobra priprava in osredotočenost še toliko bolj pomembni. »Jasno je, da nas proti Igokei čaka vse prej kot lahko delo. Moštvo iz Aleksandrovca je z zmago proti Crveni zvezdi pokazalo, da lahko dobi prav vsakega nasprotnika. Prepričan sem, da če se bomo držali trenerjevih navodil in izpolnjevali njegove zahteve, da se lahko s težkega gostovanja vrnemo s pomembno zmago,« je povedal košarkar Olimpije Marko Radovanović, ki očitno dviguje formo.

Za Krko prihaja tekma, ki so si jo Novomeščani pred začetkom sezone podčrtali, da jo morajo dobiti. Studentski centar, ki ga vodi slovenski trener Andrej Žakelj, je nasprotnik v kakovostnem razredu dolenjskega moštva, takšni pa morajo po besedah Daliborja Damjanovića v Novem mestu pasti, če želijo uresničiti želene cilje. Kapetan Luka Lapornik in soigralci so želeni trend začeli uspešno proti Zadru v dvorani Leona Štuklja, nadaljevati pa ga želijo tudi proti črnogorskemu nasprotniku. Studenstski centar je do zdaj ugnal hrvaške klube, Zadar in Cibono doma ter Split v gosteh, visoko pa je izgubil v gosteh z Mego in Partizanom. »Studentski centar prihaja v Novo mesto v dobri formi in z veliko samozavesti, saj je dobil zadnji dve tekmi. Narediti bomo morali vse, da jim to samozavest zbijemo, tako da odigramo maksimalno bojevito in z veliko željo, v poštev in razmišljanje pa pride samo zmaga. Imajo zelo dobro sestavljeno moštvo. Glavni njihov igralec je organizator igre Kyle Vinales, ki igra odlično, z veliko minutaže. Je odličen strelec, poleg tega tudi odličen organizator, saj ima v povprečju 6,5 asistence na tekmo. Čaka nas težko delo, a moramo ostati pozitivni, čeprav bomo znova brez Arapovića, Stergarja in Špana, močno vprašljiv pa je tudi nastop Stavrova. Zato pričakujem od ostalih fantov, da bodo dali toliko več od sebe. Igramo doma in naš cilj mora biti samo to, da ostanemo tudi vnaprej nepremagani na svojem parketu,« kljub težki zdravstveni situaciji izgovorov ne išče trener Krke Dalibor Damjanović.

Liga ABA, 6. krog, danes ob 17. uri: Igokea – Olimpija, ob 19. uri: Borac – Partizan, ob 21. uri: Krka – S. centar, jutri ob 12. uri: FMP – Zadar, ob 17. uri: Budućnost – Mornar, ob 19. uri: Split – Cibona, ponedeljek ob 18. uri: C. zvezda – Mega.