Čez slab mesec dni se bo na tradicionalnem prizorišču v Östersundu na Švedskem začela nova biatlonska sezona v svetovnem pokalu. V slovenskem taboru imajo pred olimpijsko zimo visoka pričakovanja. Jakov Fak ostaja vodilni adut moške reprezentance, v ženski konkurenci pa najvišje kotira Polona Klemenčič.

Slovenski biatlon se v zadnjih letih srečuje z osipom med tekmovalkami. Lea Einfalt in Urška Poje sta zelo zgodaj sklenili športno kariero. Ožbolt pravi, da v ospredje sicer prihaja obetavna generacija, vendar v tem olimpijskem ciklusu zaradi mladosti še ne bo pripravljena za naskok na veliki oder. »V mlajših kategorijah imamo izenačeno število fantov in deklet. Zgodbo moramo seveda graditi na dolgi rok,« pravi naš sogovornik, ki obžaluje, da bo Pokljuka v naslednjih štirih letih samo dvakrat prizorišče tekem v svetovnem pokalu. »Radi bi več tekem na naši planoti, a konkurenca med prireditelji je izjemna. Če sezona mine brez pokljuške tekme, se to pozna tudi v finančnem vidiku. Ko imaš domačo tekmo, lažje nagovarjaš sponzorje, obenem pa poznan teren večkrat pomaga našim tekmovalcem do boljših rezultatov,« meni Ožbolt.

Sedem tekmovalcev kandidira za pet prostih mest v svetovnem pokalu, medtem ko je pri dekletih skromnejša konkurenca. »V ženski vrsti imamo vsako leto premalo tekmovalk in moramo krpati zasedbo. Polona Klemenčič je naredila preskok in poleti osvojila kolajno na svetovnem prvenstvu. Računamo, da bo dobro pripravljena za zimo in se bo čim večkrat uvrščala med dobitnice točk v svetovnem pokalu. Če bodo dekleta dobra, bomo imeli tudi več kvot za olimpijske igre. Zdaj imamo dve, lahko pa dobimo štiri,« je razložil Ožbolt.

»Vse ekipe so v polnem trenažnem procesu. Jesenske priprave so ključne za uspešno zimsko pripravljenost. Načeloma so vsi naši tekmovalci zdravi in nimajo poškodb. Želja je, da bi prikazali dobre predstave že na uvodu v sezono. Okoli novega leta se zna zgoditi manjši padec forme, nato pa načrtujemo vzpon pripravljenosti za februarske olimpijske igre v Pekingu,« pravi vodja slovenskega biatlona in nekdanji tekmovalec Janez Ožbolt . Po njegovih besedah je moška reprezentanca močnejša kot v minuli sezoni.

Marič je drugačen od Velepca

Največja sprememba v moški reprezentanci pred novo tekmovalno sezono se je zgodila na položaju glavnega trenerja. Uroš Velepec je nov izziv našel na tujem, zamenjal ga je Janez Marič, eden najprepoznavnejših obrazov slovenskega biatlona, ki je med kariero štirikrat nastopil na olimpijskih igrah.

»Ko nam je Velepec sporočil, da odhaja, smo bili pred zahtevno nalogo. V igri za trenerja je bil tudi strokovnjak iz tujine, a smo se po pogovoru s tekmovalci odločili za domačega strokovnjaka, ki je v zadnjih letih deloval z mlajšimi biatlonci. Marič dobro pozna tekmovalce, polovico ekipe je v preteklosti že treniral. Položaj trenerja je z veseljem sprejel in ga zelo dobro opravlja. Tekmovalci so si zaželeli spremembe, zdaj je vzdušje boljše. Marič ima drugačen način treninga kot Velepec, so pa tekmovalci tisti, od katerih so odvisni rezultati. Pomembno je, da imajo čiste glave, da so motivirani in željni dokazovanja,« je razložil Ožbolt.

Jakov Fak želi pri 34 letih ohranjati eno od vodilnih vlog v svetovnem pokalu. V minuli sezoni je tekmovanje končal na enajstem mestu, kar je vrhunski dosežek, saj je biatlonski vrh zelo širok in nepredvidljiv. »Jakov lahko na tako visoki ravni nastopa še nekaj let. Sezona bo pokazala, česa je sposoben, zagotovo pa bo visoko meril tako v svetovnem pokalu kot na olimpijskih igrah. Če bo zdrav, bo to zanj velika prednost. Jakov je v zadnjih desetih letih zastavonoša slovenskega biatlona,« pravi Ožbolt.

Lani je napredoval Miha Dovžan, pod drobnogledom za novo sezono je tudi Rok Tršan. »Tekmovalci skupaj s strokovnim štabom delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi bili dosežki vsako leto boljši. Ni nujno, da vedno uspe. Dovžan je glede na opravljene teste na višji ravni kot lani, Tršan pa je vsako sezono dober med pripravami, zato vsakič napovedujem, da bo eksplodiral tudi v svetovnem pokalu. Ne gre pozabiti niti na Klemna Bauerja, ki je v zrelih letih, a v biatlonu še ni rekel zadnje besede,« je sklenil Janez Ožbolt.