Krimovke so se z gostovanja pri Odenseju na Danskem vrnile šele v ponedeljek proti večeru, naslednji dan pa so izvedele, da je dotedanjega trenerja Uroša Bregarja zamenjala njegova pomočnica Natalija Derepasko. Razlog je bil slab izkupiček v ligi prvakinj, kajti klub je na petih tekmah le enkrat zmagal (Kastamonu) in kar štirikrat izgubil (Sävehof, Györ, Metz, Odense) ter je trenutno sedmi – predzadnji – v skupini B. Le malce boljši izkupiček ima Vipers Kristiansand, aktualni prvak Evrope, ki je premagal Sävehof in Kastamonu, izgubil pa proti Györu, Metzu in CSKA, vendar je trener Ole Gustav Gjekstad, ki je v tej vlogi od leta 2018, za zdaj še trdno v sedlu.

Na Krimovi novinarski konferenci pred tekmo je bilo pričakovano več pozornosti namenjene trenerski rošadi kot prvakinjam Evrope. »Seveda mi je žal, da je prišlo do Bregarjeve zamenjave, saj smo dobro delali, a se to na žalost ni pokazalo na tekmah. Upam, da bo ekipa izkoristila 'šok terapijo' zaradi zamenjave trenerja in pokazala svojo pravo vrednost,« se nadeja Natalija Derepasko, trenutno edina ženska v vlogi glavnega trenerja v ligi prvakinj. Na vprašanje, kaj bo treba spremeniti v igri, da bi se čim prej končal črni niz porazov, je Ukrajinka s slovenskim potnim listom odgovorila: »Model igre Krima za letošnjo sezono je postavljen in je dober. Mislim, da stvari ne bomo prav veliko spreminjali. Poskušala bom spremeniti le to, da bomo v napadu igrali odločnejše in samozavestnejše, da igralke več sodelujejo v obrambi in delajo več druga za drugo.«

Derepaskova, ki ni pričakovala tako hitre priložnosti postati glavna trenerka članske ekipe, pravi, da ne čuti dodatnega pritiska in bremena, ker bo debitirala proti aktualnim evropskim prvakinjam. »To bo pravi test za mojo ekipo. Vendar se dobro zavedam, da gre pri Vipersu za vrhunsko ekipo z vrhunskimi igralkami, ki so skoraj vse reprezentantke različnih držav. Nevarna je z vseh igralnih položajev, vendar bomo naredili vse, da bi jo zaustavili,« napoveduje Derepaskova, ki je za reprezentanco Slovenije zbrala 51 nastopov in dosegla 278 golov, za Krim pa je igrala med letoma 1997 in 2008 (takrat je tudi končala kariero) in z njim dvakrat postala tudi prvakinja Evrope (2001, 2003).