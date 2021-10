Nekateri predstavniki vlade so po njihovem mnenju v preteklem tednu s »skrajno sumljivimi pošiljkami poskušali preusmeriti pozornost« z domnevne koruptivnosti in nesposobnosti. "«zjemno vprašljiva 'grozilna pisma' (ki po varnostnem protokolu pošte sploh ne bi mogla priti do naslovnikov) ne bodo preprečila ljudem, da utemeljeno kritiziramo delo vlade in izražamo svoja stališča,« so zapisali v sporočilu.

Protesta sta se udeležila tudi Svetlana Makarovič in Zlatan Čordić (Zlatko), ki bosta med protestom predstavila svoji novi pesmi, ki se odzivata na trenutno družbeno-politično situacijo.

Odposlali pisemske pošiljke premierju Janezu Janši in obrambnemu ministru Mateju Toninu

Okoli 20. ure so se zato po ljubljanskih ulicah odpravili do ene od poštnih poslovalnic, kjer so odposlali pisemske pošiljke premierju Janezu Janši in obrambnemu ministru Mateju Toninu. Ob so tem dodali, da vsebina ni »grožnja s smrtjo, ampak odločna, argumentirana zahteva za odstop in takojšnje volitve«.

Njihova dejanja o pošiljkah se navezujejo na dogajanje preteklega tedna, ko je več predstavnikov koalicije poročalo o prejemu pošiljk z grozilno vsebino, nekateri so prejeli tudi naboj.

V sporočilu so napovedali, da bodo pošiljko poslali tudi policiji, ki da je »prejšnji teden izvajala represijo in na petkovem protestu omejevala pravico do protesta«. Po njihovem zatrjevanju so več protestnikov popisali, ker so stali na ulici stavbe ministrstva za kulturo.