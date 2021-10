Zadnja pika: Nacionalna katastrofa

Iz svetovno znane pivovarne z rdečo zvezdo v logotipu so ta teden sporočili, da piva Union ne bodo več varili v Ljubljani, pač pa v Laškem. In Slovencem se je podrl svet, kot smo ga poznali zadnjih 200 let, nekaj desetletij gor ali dol. Odločitev brezbrižnega nizozemskega lastnika, da zaradi neke stare hladilnice – ali kaj je že bil bebav, kapitalistično varčevalen razlog – seli proizvodnjo, bo imela dolgotrajne in nepopravljive posledice za podalpski živelj. Dovolite, da skušamo analitično, kvaziznanstveno razložiti vpliv selitve Uniona v Laško na mentalno in fizično zdravje povprečnega Slovenca.